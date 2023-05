PressFocus Na zdjęciu: Pas KSW

Gdzie oglądać KSW 82?

Na gali KSW 82 czeka nas osiem walk. Walkę wieczoru stoczą Brian Hooi i Andrzej Grzebyk. Transmisja z sobotniej gali w Warszawie będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Tylko w ten sposób możecie legalnie obejrzeć galę KSW 82. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Przede wszystkim należy zarejestrować konto w Viaplay, a następnie wykupić subskrypcję.

KSW 82 PPV cena

Jak już wspomnieliśmy, sobotnią galę KSW 82 obejrzeć można legalnie jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Od marca platforma wprowadziła zmiany w swoim cenniku. Pakiet Viaplay Total dzięki któremu można oglądać gale KSW kosztuje obecnie 55 zł miesięcznie. Decydując się od razu na roczny dostęp można zaoszczędzić 20%, co pozwoli zmniejszyć miesięczny koszt do 44 zł. Pierwsze wykupienie dostępu do platformy na miesiąc kosztuje natomiast 34 zł.

KSW 82: kiedy i o której godzinie gala?

KSW 82 odbędzie się w warszawskim studiu ATM. Jej początek zaplanowano na sobotę 13 maja. Standardowo, event rozpocznie się o godzinie 19:00. Możemy spodziewać się, że rywalizacja potrwa do późnych godziny wieczornych, a walka wieczoru prawdopodobnie rozpocznie się w okolicach godziny 23:00.

KSW 82: gdzie typować?

