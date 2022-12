PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pudzianowski

KSW 77: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? Fani sportów walki z niecierpliwością czekają na najbliższą galę KSW, w ramach której dojdzie do elektryzującego pojedynku Mamed Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim. Sprawdź kiedy i o której rozpocznie się gala oraz gdzie dostępna będzie transmisja.

Gdzie oglądać KSW 77?

Aktualnie jest tylko jeden legalny sposób na obejrzenie gali KSW 77 i pojedynku Mameda Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim. Jest to związane ze współpracą, jaką federacja KSW nawiązała z platformą streamingową Viaplay. Obejrzenie gali jest możliwe tylko za jej pośrednictwem. Co trzeba zrobić? W pierwszym kroku należy dokonać rejestracji konta w Viaplay, a następnie wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 zł.

KSW 77 PPV cena

Kibice mieszkający w Polsce, aby obejrzeć najbliższą galę KSW 77 muszą zakupić dostęp do platformy streamingowej Viaplay, na której dostępna będzie transmisja sobotniej gali. Aktualnie koszt miesięcznej subskrypcji wynosi 34 zł, ale w zamian otrzymujemy dostęp nie tylko do transmisji sobotniej gali, ale także do innych materiałów znajdujących się w w ofercie platformy. Kibice mieszkający za granicą mają możliwość wykupienia transmisji w systemie PPV. Kosz wynosi 40 zł.

KSW 77: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 77, której największym wydarzeniem będzie walka Mameda Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim, odbędzie się w sobotę (17 grudnia) w Gliwicach. Pierwsza z jedenastu zaplanowanych walk ma rozpocząć się o godzinie 19:00. Walkę wieczoru obejrzymy prawdopodobnie dopiero po godzinie 23:00.

KSW 77: gdzie typować?

Kiedy odbędzie się walka Mariusz Pudzianowski – Mamed Khalidov? Do walki dojdzie ramach gali KSW 77, która odbędzie się w sobotę (17 grudnia) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać galę KSW 77? Transmisja gali KSW 77 będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

