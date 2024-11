Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mamed Chalidow

Gdzie oglądać KSW 100?

Dziesięć bardzo ciekawych pojedynków czeka nas w ramach jubileuszowej gali KSW 100, która już w sobotę odbędzie się w Gliwicach. W oktagonie zobaczymy kilku czołowych polskich zawodników, a w walce wieczoru Mamed Chalidow zmierzy się z Adrianem Bartosińskim. Kibice, którzy zasiądą na trybunach obejrzą również w akcji między innymi Arkadiusza Wrzoska, Roberta Ruchałę czy Rafała Haratyka. W walce o pas zmierzą się również Phil de Fries i Darko Stosić. Transmisja gali będzie dostępna na oficjalnej stronie KSW w systemie PPV, a także w usłudze CANAL+ online.

KSW 100 – kod PPV od Fortuny

W standardowej ofercie dostęp PPV kosztuje 49,99, ale dzięki ofercie Fortuny możesz otrzymać go znacznie taniej. Co trzeba zrobić, aby go otrzymać? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w Fortunie za pośrednictwem naszej strony (z tego linku). Zaakceptuj przynajmniej jedną zgodę marketingową (email lub sms) Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł Postaw pierwszy kupon za min. 25 zł zawierający co najmniej 2 zdarzenia z oferty na KSW 100 (min. kurs całkowity 2.0). Kupon postaw w ciągu 24h od rejestracji Jeżeli spełnisz warunki, otrzymasz emailem lub sms (w zależności od wyrażonej zgody) kod PPV do wykorzystania na stronie kswtv.com

KSW 100: transmisja online

Transmisja gali KSW 100 dostępna będzie w systemie PPV na oficjalnej stronie KSW, a także w usłudze CANAL+ online. Standardowa cena dostępu na stronie kswtv.com dostępna będzie w cenie 49,99 zł. W takiej samej cenie otrzymasz dostęp w usłudze CANAL+ online, dodatkowo otrzymując miesięczny dostęp do podstawowego pakietu z kanałami CANAL+ oraz do biblioteki z filmami i serialami.

KSW 100: kurs 200 na wygraną Chalidowa

Specjalną promocję na sobotnią galę przygotował także Superbet. Bukmacher daje możliwość postawienia zakładu na wygraną Chalidowa w walce z Bartosińskim po kursie 200. Stawiając taki zakład za zaledwie 2 zł możesz zgarnąć bonus w wysokości aż 400 zł. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL. Poniżej wyjaśniamy wszystko krok po kroku.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy zawierający typ na wygraną Chalidowa w walce z Bartosińskim Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli Chalidow odniesie zwycięstwo, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 400 zł.

KSW 100: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 100, która gościć będzie w Gliwicach, odbędzie się w sobotę (16 listopada). Początek zaplanowany jest na godzinę 19:00.

Kiedy odbędzie się gala KSW 100? Gala KSW 100 odbędzie się w sobotę (16 listopada) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać galę KSW 100? Transmisja gali KSW 100 będzie dostępna na systemie PPV na stronie KSW oraz w usłudze CANAL+ online.

