Juventus - Lecce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Piłkarze Starej Damy mają coś do udowodnienia, zarówno sobie, jak i fanom. We wtorek zmierzą się z rewelacją początku sezonu - Lecce. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus – Lecce, gdzie oglądać

Juventus zawiódł swoich fanów w miniony weekend. Porażka z Sassuolo (2:4), a do tego kuriozalny samobój na długo zapadną w ich pamięci. Stara Dama nie ma jednak zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie swoich błędów. Już we wtorek czeka ją bowiem starcie w ramach 7. kolejki Serie A. Do Turynu przyjedzie rewelacja początku sezonu, US Lecce. Goście mają o punkt więcej od wyżej notowanych rywali i z pewnością nie oddadzą zwycięstwa bez walki do samego końca.

Juventus – Lecce, transmisja na żywo w TV

Spotkanie dostępne będzie na kanale Eleven Sports 3.

Juventus – Lecce, transmisja za darmo

Wtorkowy mecz obejrzeć za darmo możesz również w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Juventus – Lecce zostanie odblokowany

Juventus – Lecce, transmisja online

Pojedynek we włoskiej ekstraklasie obejrzysz również w aplikacji CANAL+ Online. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

Juventus – Lecce, kursy bukmacherskie

Pomimo sytuacji w tabeli, bukmacherzy upatrują w Juventusie zdecydowanego faworyta najbliższego pojedynku.

Juventus FC Lecce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2023 08:46 .

