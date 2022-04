PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Juventus – Inter: transmisja za darmo. W niedzielę czeka nas klasyk włoskiej Serie A, w którym na murawie zobaczymy dwie drużyny mające najwyższe aspiracje. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji i za pośrednictwem internetu. Zobacz również sposób na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

Juventus – Inter, gdzie oglądać

Jeszcze kilka tygodni temu obie drużyny dzieliła duża różnica punktowa. Przed niedzielnym meczem Inter ma na swoim koncie już tylko jeden punkt więcej od Starej Damy. To konsekwencja rozczarowujących wyników Nerazzurrich oraz świetnej serii Juventusu, który wygrał cztery ostatnie ligowe mecze z rzędu.

Juventusowi w tym sezonie trudno będzie odzyskać tytuł, ale Inter nadal ma realne szanse na jego obronę. W Mediolanie zdają sobie jednak sprawę, że każde kolejne potknięcie będzie ich oddalać od postawionego celu. A w Turynie o komplet punktów będzie bardzo trudno.

Spotkanie, które odbędzie się na Allianz Stadium nie ma zdecydowanego faworyta. O jego wyniku może zadecydować dyspozycja dnia. Czego możemy się spodziewać? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na Juventus – Inter.

Juventus – Inter, transmisja na żywo w TV

Transmisji z hitu włoskiej Serie A nie zabraknie oczywiście w polskiej telewizji. Mecz “na żywo” obejrzymy na kanale Eleven Sports 1, a skomentują go Piotr Dumanowski i Mikołaj Kruk. Transmisja meczu rozpocznie się o godzinie 20:45. Trzy kwadranse wcześniej rozpocznie się przedmeczowe studio.

Juventus – Inter: transmisja na żywo za darmo

Niedzielny hit Serie A obejrzymy także za pośrednictwem internetu, a dostęp do transmisji możemy uzyskać zupełnie za darmo. Dostępna ona będzie dla wszystkich klientów STS zakłady bukmacherskie. Co trzeba więc zrobić, aby mieć do niej dostęp?

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Juventus – Inter, transmisja online

Mecz Juventusu z Interem za pośrednictwem internetu obejrzymy na dwa sposoby. Pierwszym jest uzyskanie dostępu do transmisji na stronie elevensports.pl, co wiąże się z wykupieniem odpowiedniego pakietu. A drugim skorzystanie z oferty STS, której warunki przedstawiliśmy powyżej. Drugi wariant jest zupełnie darmowy.

Juventus – Inter, kursy bukmacherskie

Kto jest faworytem niedzielnego meczu? Bukmacherzy nie potrafią go wskazać. Po kursach oferowanych przez nich na ten mecz jasno widać, że dają obu drużynom podobne szanse na zgarnięcie pełnej puli.

Juventus FC Inter Mediolan 3.00 3.15 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2022 13:03 .

