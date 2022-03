Juventus – Villarreal: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (16.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus – Villarreal to rewanżowy mecz w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Potyczka na Allianz Stadium zapowiada się bardzo ciekawie, mając na uwadze to, że w pierwszym spotkaniu z udziałem obu drużyn miał miejsce rezultat 1:1. W tym materiale można dowiedzieć się, gdziee transmisja ze starcia Juventus – Villarreal będzie dostępna w telewizji i za darmo online.

Allianz Stadium Liga Mistrzów Juventus FC Villarreal 2.15 3.45 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2022 13:58 .

Juventus FC – Villarreal, gdzie oglądać

Juventus aktualnie jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Ekipa z Turynu jest niepokonana w Serie A od listopada minionego roku. To stawia ją w dobrym położeniu przed środową batalią w Lidze Mistrzów. W trakcie minionego weekendu Stara Dama w pokonanym polu pozostawiła Sampdorię (3:1).

Villarreal to natomiast drużyna, która ostatnio pokonała Celtę Vigo (1:0). Jednocześnie zawodnicy Żółtej Łodzi Podwodnej szybko zrehabilitowali się po porażce z Osasuną (0:1). Na wyjeździe w pięciu ostatnich spotkaniach hiszpański team przegrał trzykrotnie.

Juventus FC – Villarreal CF, transmisja na żywo w TV

Starcie na stadionie w Turynie będzie dostępne w telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Na antenie publicznego nadawcy skomentują go Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Juventus FC – Villarreal CF, transmisja za darmo

Zakłady bukmacherskie Fuksiarz przygotowały super promocję. Można dzięki niej uzyskać dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go, który umożliwia śledzenie nie tylko spotkań Ligi Mistrzów, ale również Ekstraklasy, czy La Liga oraz Serie A. Po spełnieniu konkretnych warunków pakiet zostanie udostępniony bez ponoszenia żadnych kosztów na 30 dni. O tym, co trzeba zrobić, informujemy poniżej.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Juventus FC – Villarreal CF, transmisja online

Starcie na Allianz Stadium będzie można zobaczyć w internecie. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformie Polsat Box Go oraz na stronie internetowe Sport.tvp.pl.

Rywalizację z Old Trafford będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna dzięki dedykowanej stronie internetowej, ale również na urządzenia mobilne, czy na Smart TV.

Juventus FC – Villarreal CF, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają piłkarze Bianconerich. Legalni bukmacherzy szanse na triumf Juventusu ustalili na poziomie 1,90-2,15.

