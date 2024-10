PressFocus Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Jagiellonia – Legia: gdzie oglądać?

Przed nami hit 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy, czyli starcie Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa. W środku tygodnia obie drużyny rywalizowały z powodzeniem w Lidze Konferencji. Duma Podlasia odniosła zwycięstwo w starciu z Kopenhagą. Z kolei Wojskowi zdobyli komplet punktów w rywalizacji z Realem Betis. Kto zapewni swoim kibicom radość po końcowym gwizdku sędziego? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Legia.

Jagiellonia – Legia: transmisja w TV

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa będzie dostępna w telewizji. Mecz zostanie pokazany na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3. Początek rywalizacji w hicie 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy o godzinie 20:15.

Jagiellonia – Legia: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można śledzić online w usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu można uzyskać poprzez zakup pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Poza spotkaniami rodzimej ligi w pakiecie znajdują się również mecze Ligi Mistrzów, Premier League czy La Ligi.

Jagiellonia – Legia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta niedzielnego spotkania. Kursy na zwycięstwo obu drużyn są do siebie bardzo zbliżone. Triumf Jagiellonii oszacowano ze współczynnikiem ok. 2.65, zaś wygraną Legii można postawić z kursem ok. 2.60.

Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 2.65 3.70 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2024 07:07 .

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa? Spotkanie można oglądać w telewizji m.in. na kanale Canal+ Sport 3. W internecie będzie transmisja w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa? Mecz odbędzie się w niedzielę (6 października) o godzinie 20:15 na stadionie w Białymstoku.

