Jagiellonia – Górnik: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok ze względu na słabsze wyniki w ostatnim szansie ma coraz mniejsze szanse, aby obronić tytuł. Obecnie zajmują 3. miejsce, a strata do lidera wzrosła do siedmiu punktów. Co więcej, muszą mieć się na baczności, ponieważ czwarta w tabeli Pogoń zbliżyła się do nich na dwa oczka. Aktualnie notują serię trzech spotkań bez zwycięstwa. Z kolei Górnik Zabrze wpadł w jeszcze większy kryzys i nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Dwa poprzednie mecze kończyły się bezbramkowym remisem z Widzewem i Stalą.

Jagiellonia – Górnik: transmisja w TV

Mecz Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze odbędzie się w niedzielę (4 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport.

Jagiellonia – Górnik: transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w pakiecie znajdą się mecze Premier League, La Ligi i Ligi Mistrzów.

Jagiellonia – Górnik: kto wygra?

Jagiellonia – Górnik: kursy bukmacherskie

Mimo spadku formy faworytem niedzielnego spotkania będzie Jagiellonia Białystok. Wygraną mistrza Polski u bukmachera STS można zagrać z kursem 1.82, zaś triumf Górnika Zabrze po kursie 3.90.

Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze 1.67 4.40 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2025 11:06 .

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze? Transmisja meczu Jagiellonia – Górnik będzie dostępna na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. Ponadto starcie można śledzić w usłudze Canal+ online, a także na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze? Mecz odbędzie się w niedzielę (4 maja) o godzinie 17:30 na Chorten Arena w Białymstoku.

