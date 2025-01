Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Milan, gdzie obejrzeć?

W ramach finału Superpucharu Włoch dojdzie do derbowego pojedynku. Inter Mediolan w roli faworyta zmierzy się z Milanem. W półfinałowych pojedynkach Nerazzurri pokonali 2:0 Atalantę Bergamo, natomiast Rossoneri ograli 2:1 Juventus.

Dla obu zespołów będzie to również druga konfrontacja w tym sezonie. W rozegranym we wrześniu ligowym spotkaniu górą był Milan, który wygrał 2:1. Teraz Inter będzie miał okazję do rewanżu. Finałowe spotkanie będzie można oglądać w TV oraz za pośrednictwem internetu.

Inter – Milan, transmisja w TV

Finał Superpucharu Włoch Inter – Milan rozegrany zostanie w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 20:00. W telewizji transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport 3.

Inter – Milan, transmisja online

Spotkanie Interu z Milanem możesz obejrzeć także online. Drogą internetową transmisja będzie prowadzona za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Inter – Milan? Transmisja z meczu Inter – Milan będzie dostępna na kanale Polsat Sport 3. Kiedy rozegrany zostanie mecz Inter – Milan? Spotkanie Inter – Milan rozegrane zostanie w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 20:00.

