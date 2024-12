Inter Mediolan – Udinese: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.12.2024)

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter – Udinese, gdzie oglądać?

Inter Mediolan znów jest faworytem do wygrania wszystkiego na krajowym podwórku. W czwartek zmierzy się z Udinese w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch. Dla Nerrazzurich w tej rywalizacji liczy się tylko wygrana.

Inter – Udinese, transmisja TV

Starcie w Pucharze Włoch między Interem Mediolan a Udinese rozpocznie się o godzinie 21:00. Można je obejrzeć w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 6.

Inter – Udinese, transmisja online

Mecz Inter Mediolan – Udinese można śledzić również w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do platformy streamingowej Polsat Box Go.

Inter – Udinese, kto wygra?

Inter – Udinese, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan Udinese Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 grudnia 2024 09:46 .