fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Inter – Lecce, gdzie oglądać?

Inter Mediolan zaliczył falstart na inaugurację ligowych rozgrywek, tylko remisując z Genoą 2-2. Wyrównujący gol dla rywali padł w doliczonym czasie gry, stąd z pewnością wiele złości w obozie mistrza Włoch po zakończonym spotkaniu. Teraz nadarza się bardzo dobra okazja do rehabilitacji. W ramach 2. kolejki Serie A Nerrazzuri podejmą przed własną publicznością Lecce, które w zeszłym tygodniu zostało rozbite 0-4 przez Atalantę.

Sobotnie spotkanie Inter Mediolan – Lecce rozpocznie się o godzinie 20:45. Sprawdź nasze typy.

Inter – Lecce, transmisja TV

Za transmisję meczów Serie A odpowiada stacja Eleven Sports. Sobotnie starcie Inter Mediolan – Lecce będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Inter – Lecce, transmisja online

Istnieje również możliwość obejrzenia tego meczu w internecie za sprawą usługi Betclic TV. Dostęp do niej można uzyskać, zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

Inter – Lecce, kto wygra?

Inter – Lecce, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan nie powinien mieć problemów ze zdobyciem trzech punktów. Z takiego założenia wychodzą bukmacherzy, traktując gospodarzy jako gigantycznego faworyta. Kurs na ich zwycięstwo wynosi raptem 1.20. W przypadku ewentualnej wygranej Lecce jest to nawet 14.50. Kurs na remis waha się między 6.00 a 7.25. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera w Polsce, czyli STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

