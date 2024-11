PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Inter Mediolan – Arsenal: gdzie oglądać?

To może być absolutny hit 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Inter Mediolan na własnym stadionie podejmie zespół Arsenalu. Będzie to więc starcie mistrza Włoch, z wicemistrzem Anglii. Spodziewać można się więc bardzo dobrego meczu oraz sporej liczby goli. Warto oglądać to starcie, bowiem na boisku pojawiać może się dwóch reprezentantów Polski: Piotr Zieliński oraz Jakub Kiwior.

Inter Mediolan – Arsenal: transmisja TV

Spotkanie to będzie transmitowane w telewizji na wielu kanałach, a dokładnie na: Canal+ 360, TVP1 i TVP Sport.

Inter Mediolan – Arsenal: stream online

Poza tym będzie także możliwość śledzenia tego meczu online. Na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

A także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy. Początek rywalizacji o godzinie 21:00.

Kiedy odbędzie się mecz Inter Mediolan – Arsenal? Mecz odbędzie się w środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan – Arsenal? Mecz można obejrzeć na Canal+ 360, TVP1 i TVP Sport. Oraz w internecie na sport.tvp.pl oraz w Canal+ Online.

