Inter - Lecce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Inter Mediolan dość niespodziewanie przegrał w poprzedniej kolejce Serie A z Bolonią, dlatego w niedzielę nerazzurri będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Lecce z pewnością będzie miało wielkie problemy, by z San Siro wywieźć choćby jeden punkt. Początek meczu o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan – US Lecce, gdzie oglądać

Inter Mediolan przegrał kilka dni temu z Bolonią, co sprawiło, że strata do Napoli jest jeszcze większa. Nerazzurri praktycznie nie mają już szans na walkę o scudetto, dlatego muszą skupić się na wicemistrzostwie kraju. Tutaj muszą uważać jednak na depczący im po piętach Milan, dlatego zespół Inzaghiego nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę.

Celem Lecce w tym sezonie było utrzymanie i wydaje się, że zespół z Apulii jest coraz bliższy osiągnięcia celu. Lecce ma obecnie dziesięć punktów przewagi nad będącym w strefie spadkowej Hellasem Werona. W minionej kolejce ekipa prowadzone przez Baroniego przegrała z Sassuolo, ale w ostatnich pięciu spotkaniach potrafiła ograć Atalantę i Cremonese. O punkty na San Siro będzie jednak niezwykle ciężko.

Zobacz także: Tabela Serie A

Inter Mediolan – US Lecce, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek Interu Mediolan z Lecce będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2.

Inter Mediolan – US Lecce, transmisja online

Mecz Inter Mediolan – US Lecce będzie również dostępny w usłudze CANAL+ Online. Pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie. Jeśli jednak skorzystacie z naszej oferty i wykupicie subskrypcję na sześć miesięcy z góry to zapłacicie jedynie 354 zł oszczędzając tym samym aż 60 zł.

Inter Mediolan – US Lecce, transmisja online za darmo

Starcie Interu z Lecce możecie również obejrzeć całkowicie za darmo. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji musicie jednak spełnić dwa proste warunki. Przede wszystkim zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Inter Mediolan – US Lecce, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Inter Mediolan, a kursy na wygraną nerazzurrich są bardzo niskie i oscylują wokół 1,37.

Inter Mediolan Lecce 1.42 5.00 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2023 06:49 .