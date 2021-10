Inter – Juventus: gdzie można zobaczyć hit dziewiątej kolejki Serie A? Derby d’Italia to starcie, które elektryzuje kibiców na całym świecie. Na Stadio Giuseppe Meazza w niedzielny wieczór śledzić będzie optymalna na dzisiaj liczba widzów, którzy wypełnią trybuny w liczbie 57 tysięcy. Pięć milionów ludzi ma natomiast śledzić to spotkanie w telewizji i w internecie na całym świecie. Gdzie można zobaczyć to starcie? Informacje na ten temat przekazujemy poniżej.



Inter Serie A

24/10/2021 20:45 Stadio Giuseppe Meazza

Juventus

Mecz Inter – Juventus dzisiaj, gdzie oglądać

Inter Mediolan w poprzedniej kampanii dwukrotnie był zmuszony uznać wyższość teamu z Turynu. Raz w Serie A i raz w Coppa Italia. Tym samym Nerazzurri mają zaległe rachunki do wyrównania z Juventusem. Do niedzielnej potyczki podejdą po wygranym boju z Sheriffem Tyraspol (3:1) w Lidze Mistrzów.

Z kolei Stara Dama ma za sobą cenne zwycięstwo nad Zenitem Sankt Petersburg (1:0). Był to jednocześnie kolejny wygrany mecz ekipy dowodzonej przez Massimiliano Allegriego. Wcześniej turyńczycy w pokonanym polu pozostawili AS Romę (1:0). Bohaterami Juventusu zostali Moise Kean i Wojciech Szczęsny. Pierwszy strzelił gola, a drugi obronił rzut karny Jordana Veretout.

Mecz Inter – Juventus, transmisja TV

Hit ligi włoskiej będzie oczywiście emitowany w telewizji. Mecz na żywo będzie do zobaczenia na antenie Eleven Sports 2. Pierwszy gwizdek w starciu zabrzmi o godzinie 20:45. Wstęp do spotkania zacznie się natomiast pięć minut wcześniej. Sprawozdawcami tego wydarzenia będą: Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Inter – Juventus, transmisja online

Nie tylko w telewizji będzie dostępna transmisja z konfrontacji na obiekcie w Mediolanie w niedzielny wieczór. Mecz Inter – Juventus będą mogli zobaczyć także użytkownicy online. Transmisja ze szlagieru Serie A będzie dostępna na stronie internetowej ElevenSport.pl i poprzez platformę Polsat Box Go, która jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

Inter – Juventus, kursy bukmacherskie

Mistrz Włoch według bukmacherów jest faworytem do wygranej. Niemniej kurs na Starą Damą może być kuszący, bo naszym zdaniem szanse obu ekip na zwycięstwo są wyrównane.

