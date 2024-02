Hurkacz - Lehecka: transmisja w TV i online. W roli faworyta do meczu 1. rundy turnieju w Rotterdamie przystąpi we wtorek reprezentant Polski. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Lehecka.

IMAGO/Dubreuil Corinne/ABACA Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Mecz Hurkacza dzisiaj, transmisja na żywo

Hubert Hurkacz rozpocznie we wtorek rywalizację w turnieju ABN Amro Open w Rotterdamie. Rywalem polskiego zawodnika, który jest rozstawiony z numerem czwartym, będzie Czech Jiri Lehecka. 22-latek obecnie zajmuje 32. miejsce w rankingu ATP.

Dla obu zawodników będzie to pierwsza okazja do spotkania się na korcie. W roli faworyta do tej rywalizacji przystąpi reprezentant Polski, ale w żadnym wypadku nie może zlekceważyć swojego przeciwnika.

Mecz Hurkacz – Lehecka rozegrany zostanie we wtorek (13 lutego) i rozpocznie się około godziny 21:00.

Hurkacz – Lehecka, transmisja w TV

Transmisja z meczu Hurkacz – Lehecka dostępna będzie w polskiej telewizji. Wtorkowe spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra.

Hurkacz – Lehecka: transmisja online

Pierwszy występ Hurkacza podczas turnieju w Rotterdamie będzie można oglądać także korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe – wystarczy spełnić tylko dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Hurkacz – Lehecka zostanie odblokowany

Hurkacz – Lehecka, typ kibiców

O której mecz Hurkacz – Lehecka?

Mecz Huberta Hurkacza z Jirim Lehecką w 1. rundzie turnieju w Rotterdamie rozegrany zostanie we wtorek (13 lutego). Mecz zgodnie z planem powinien rozpocząć się około godziny 21:00.

Hurkacz – Lehecka, kursy bukmacherskie

Wyżej notowany Hubert Hurkacz jest również uważany przez bukmacherów za faworyta wtorkowego spotkania. Kursy na wygraną Polaka nie przekraczają 1.40.

Hubert Hurkacz Jiri Lehecka 1.38 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2024 11:54 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Lehecka? Transmisja z meczu Hurkacz – Lehecka będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Lehecka ? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (13 lutego) o godzinie 21:00 rano polskiego czasu.

