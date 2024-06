Hurkacz - Dimitrow: transmisja w TV i online. Reprezentant Polski zagra w niedzielę o awans do ćwierćfinału French Open i swój najlepszy wynik w tym turnieju. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Dimitrow za darmo.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Dimitrow, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz wyrównał już swoją najlepsze osiągnięcie w karierze na kortach Rolanda Garrosa. Podobnie jak przed dwoma laty dotarł do czwartej rundy French Open. W niedzielę zagra o awans do ćwierćfinału, ale czego go niezwykle trudne zadanie. Jego rywalem będzie zajmujący 10. miejsce rankingu ATP Grigor Dimitrow.

Historia bezpośrednich spotkań nie jest czymś o czym Hurkacz chciałby wspominać. W niedzielę obaj zawodnicy zmierzą się już po raz szósty. Wszystkie dotychczasowe mecze zakończyły się wygranymi doświadczonego Bułgara. W tym roku mieli okazję mierzyć się w 1/8 finału turnieju w Miami. Dimitrow wygrał wówczas 3:6, 6:3, 7:6(3). Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 i będzie transmitowane w telewizji oraz online.

Hurkacz – Dimitrow, transmisja w TV

Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Hurkacz – Dimitrow odbędzie się w niedzielę (2 czerwca) po godzinie 18:00. Mecz z udziałem Polaka będzie można oglądać na kanale Eurosport 2. Komentatorami tej rywalizacji będą Dawid Olejniczak i Radosław Szymanik.

Hurkacz – Dimitrow: transmisja za darmo

Mecz Hurkacz – Dimitrow będzie również transmitowany w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo proste. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Hurkacz – Dimitrow zostanie odblokowana

Hurkacz – Dimitrow, typ kibiców

Hurkacz – Dimitrow, kursy bukmacherskie

Giorgi Dimitrow miał dotychczas patent na Huberta Hurkacza. Nie oznacza to jednak, że reprezentant Polski jest bez szans w niedzielnym meczu. Bukmacherzy nieznacznie większe szanse dają Bułgarowi.

Hubert Hurkacz Grigor Dimitrow 2.18 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 czerwca 2024 14:14 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Dimitirow? Transmisja z meczu Hurkacz – Dimitrow będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale Eurosport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Dimitrow? Spotkanie Hurkacz – Dimitrow odbędzie się w niedzielę (2 czerwca) o godzinie 18:00

