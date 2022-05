PressFocus Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Cecchinato: transmisja za darmo. Reprezentant Polski stanie w czwartek przed szansą osiągnięcia swojego najlepszego wyniku w historii występów we French Open. Sprawdź gdzie obejrzeć spotkanie i jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo. Zobacz o której gra Hurkacz.

O której godzinie gra dzisiaj Hurkacz? Transmisja na żywo

Najlepszym osiągnięciem Huberta Hurkacza we French Open było dotychczas dotarcie do drugiej rundy. W czwartek Polak stanie przed szansą poprawienia tego osiągnięcia. Jego rywalem będzie plasujący się na 132. miejscu w rankingu ATP Marco Cecchinato, który w pierwszej rundzie stoczył prawie czterogodzinny pojedynek z Hiszpanem Pablo Andujarem. Włoch przegrywał w tym meczu już 0:2, by ostatecznie świętować awans do kolejnej rundy.

W 2019 roku Hurkacz mierzył się z Cecchinato podczas turnieju w Eastbourne. Spotkanie zakończyło się jego wygraną 6:4, 6:4. Teraz 25-letni Polak również jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Dobrą formę pokazał w pierwszej rundzie, w której pokonał 7:5, 6:2, 7:5 innego Włocha Giulio Zeppieriego.

Hubert Hurkacz swój mecz drugiej rundy French Open z Marco Cecchinato rozegra w czwartek (26 maja). Spotkanie rozegrane zostanie jako trzecie w kolejności na korcie 14. Jego początku nie należy spodziewać się przed godziną 15:00. Jest również duże ryzyko, że mecz toczył się będzie równolegle do spotkania, w którym Iga Świątek rywalizować będzie z Alison Riske.

Hurkacz – Cecchinato, transmisja w TV

Prawami do transmisji meczów French Open 2022 w Polsce dysponuje stacja Eurosport, która na swoich kanałach stara się pokazywać najciekawsze spotkania danego dnia. Jednym z nich powinien być mecz Hurkacza z Cecchinato.

Hurkacz – Cecchinato, transmisja za darmo

Mecz reprezentantów Polski i Włoch będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na internetowej stronie STS. Bukmacher daje dostęp do darmowej transmisji wszystkim swoim klientom. Co musisz zrobić, jeżeli nie masz zarejestrowanego konta. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Huberta Hurkacza z Marco Cecchinato odbędzie się w czwartek (26 maja) na korcie nr 14. W harmonogramie pojedynek ten jest ustawiony jako trzeci w kolejności w tym dniu, w efekcie czego trudno określić dokładną godzinę jego rozpoczęcia. Można jednak spodziewać się, że obaj tenisiści wyjdą na kort najwcześniej o godzinie 15:00.

