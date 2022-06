PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Hiszpania – Czechy: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Niedawno La Roja odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. Jej pierwszy pojedynek z Czechami zakończył się natomiast remisem – jak będzie teraz? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Hiszpania – Czechy, gdzie oglądać

W trzech meczach Ligi Narodów widzieliśmy niejako trzy wersje reprezentacji Hiszpanii. Mecz z Portugalią był w ich wykonaniu dobry, ale jedynie zremisowali. Następnie musieli gonić wynik przeciwko Czechom, a starcie ponownie zakończyło się podziałem punktów. Dopiero ich trzeci pojedynek, ze Szwajcarią, zakończyli z kompletem oczek.

Reprezentacja Czech postawiła ostatnio graczom Luisa Enrique poprzeczkę bardzo wysoko. Dodatkowo wcześniej również pokonali Helwetów, więc do rewanżu podejdą, tracąc do La Rojy zaledwie oczko.

Sprawdź nasze typy na mecz Hiszpania – Czechy.

Hiszpania – Czechy, transmisja na żywo w TV

Nadchodzący mecz Hiszpanów z Czechami dostępny będzie na kanale Polsat Sport Extra.

Hiszpania – Czechy, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby niedzielny mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Extra jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go.





Hiszpania – Czechy, transmisja online

Rzecz jasna, mecz będzie dostępny również w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę polsatboxgo.pl i wykupić sportowy abonament.

Hiszpania – Czechy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sądzą, że zwycięży piłkarska jakość. Dlatego też wyraźnym faworytem są Hiszpanie.

