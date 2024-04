PressFocus Na zdjęciu: Damian Rasak

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 07:40 .

Górnik – Śląsk, gdzie oglądać

Górnik Zabrze po sobotnich meczach PKO Ekstraklasy wciąż ma bardzo realne szanse, by doskoczyć do czołówki ligi i włączyć się do gry o europejskie puchary. Jednak, aby tak się stało mecz ze Śląskiem Wrocław musi wygrać. Zadanie wydaje się dość trudne, bo wrocławianie są wiceliderem i marzą o mistrzostwie Polski. Ale ich forma wiosną nie zachwyca. Zespół Magiery wygrał tylko dwa ligowe spotkania w roku kalendarzowym 2024. Znacznie lepiej pod tym względem prezentują się zabrzanie, przez co to gospodarze są faworytem tego spotkania w oczach ekspertów.

Górnik – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Niedzielny hit PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze i Śląskiem Wrocław będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP2, TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Początek o godzinie 17:30.

Górnik – Śląsk, transmisja online

Pojedynek Górnik – Śląsk będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online oraz na Sport.TVP.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Górnik – Śląsk, kursy bukmacherskie

Kursy na zwycięstwo Górnika Zabrze oscylują wokół 2,45. Gospodarze zostali wskazani przez ekspertów jako faworyci tego niedzielnego hitu PKO Ekstraklasy, mimo wyższej pozycji w tabeli Śląska Wrocław. Ma to jednak związek z niezbyt dobrą dyspozycją gości w rundzie wiosennej.

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 2.43 3.35 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 07:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Górnik – Śląsk? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie TVP2, TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 lub online w CANAL+ Online oraz na Sport.TVP.pl. Kiedy jest mecz Górnik – Śląsk? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 14 kwietnia, o godzinie 17:30.

