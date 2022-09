PressFocus Na zdjęciu: Robert Dadok

Górnik – Piast: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Na takie mecze kibice z Górnego Śląska czekają przez cały sezon. Górnik Zabrze czeka na zwycięstwo od czterech ligowych kolejek, z kolei Piast wygrał ostatnie cztery z pięciu pojedynków. Jednak derby zawsze rządza się własnymi prawami. Jak będzie tym razem? Początek meczu o godzinie 20:00.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Górnik Zabrze ostatni mecz ligowy wygrał na początku sierpnia dość niespodziewanie ogrywając przed własną publicznością Raków Częstochowa. Od tego czasu zabrzanie nie potrafią zdobyć kompletu punktów w czterech kolejnych spotkaniach ligowych przegrywając ze Stalą Mielec i remisując z Legią Warszawa, Jagiellonią Białystok oraz Wisłą Płock. W między czasie podopieczni Gaula wyeliminowali Ruch Chorzów z Pucharu Polski.

Piast Gliwice po fatalnym wejściu w nowy sezon ostatni złapał wiatr w żagle. Podopieczni Fornalika wygrali ostatnie cztery z pięciu spotkań przegrywając jedynie z Lechem Poznań. Zespół z Gliwic ograł w tym czasie Cracovię, Stal Mielec i Miedź Legnica w PKO Ekstraklasie oraz Lechię Dzierżoniów w Pucharze Polski.

Zobacz również: Górnik – Piast: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z meczu Górnik Zabrze – Piast Gliwice będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Początek spotkania o godzinie 20:00.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, transmisja online

Wszyscy ci, którzy chcą obejrzeć mecz Górnika z Piastem będą mogli zrobić to również za pomocą transmisji online w Internecie. Możliwość taką daję usługa CANAL+ Online, w której można oglądać nie tylko sobotnią rywalizację derbową, ale również wszystkie pojedynki PKO Ekstraklasy.

Serdecznie zachęcamy Was również do skorzystania z naszej oferty, dzięki której możecie zaoszczędzić 90 zł. Standardowy abonament, dzięki któremu uzyskacie dostęp do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 45 zł miesięcznie. Jeśli jednak zdecydujecie się skorzystać z naszej propozycji i wykupicie abonament na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali, ze faworytem spotkania jest Górnik Zabrze, a kursy na zwycięstwo zabrzan wynoszą około 2,55. Nieco większe typy zostały ustalone na wygraną Piasta Gliwice i oscylują wokół 2,90. Według bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest remis.

Górnik Zabrze Piast Gliwice 2.50 3.40 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 września 2022 10:04 .