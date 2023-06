PressFocus Na zdjęciu: David Junca

Górnik Łęczna – Wisła, gdzie obejrzeć?

Wisła Kraków jeszcze przed tygodniem kwestię bezpośredniego awansu do Ekstraklasy miała we własnych rękach. Drużyna Radosława Sobolewskiego przegrała jednak z Zagłębiem Sosnowiec i wylądowała na piątym miejscu w tabeli. Przed ostatnią kolejką ma bardzo małe szanse na zajęcie drugiego miejsca i wszystko wskazuje na to, że będzie musiała zadowolić się grą w barażach.

W ostatniej kolejce wiślakom przyjdzie się zmierzyć na wyjeździe z Górnikiem Łęczna i przystąpią do tego meczu w roli faworyta. Biała Gwiazda ma o co grać, bowiem dzięki zajęciu wyższego miejsca na koniec sezonu, będzie miała również możliwość gry w barażach na własnym stadionie. Sprawdź typy na mecz Łęczna – Wisła.

Górnik Łęczna – Wisła, transmisja na żywo w TV

Mecz Górnik Łęczna – Wisła rozegrany zostanie w sobotę (3 czerwca) o godzinie 17:30. Transmisja “na żywo” będzie prowadzona na kanale Polsat Spor Premium 3.

Górnik Łęczna – Wisła, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać również za pośrednictwem internetu. W tym celu konieczne jest skorzystanie z usługi Polsat Box Go.

Górnik Łęczna – Wisła, kto wygra?

Wisła Kraków ma jeszcze o co grać i do Łęcznej udaje się po zwycięstwo. Czy w sobotnim spotkaniu obędzie się bez niespodzianki?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika 0% remisem 9% wygraną Wisły 91% 23 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Górnika

remisem

wygraną Wisły

Górnik Łęczna – Wisła, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Wisła Kraków jest wyraźnym faworytem sobotniego spotkania. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy nie przekraczają 1.60.

Górnik Łęczna Wisła Kraków 6.50 4.25 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2023 13:47 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin