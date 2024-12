Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Murawski

Górnik – Lech, gdzie oglądać?

Już w piątek odbędzie się interesujące starcie w ramach 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Lech Poznań. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, ponieważ w poprzedniej serii gier pokonali Koronę Kielce (4:2).

Lech Poznań natomiast nie będzie dobrze wspominał swojego ostatniego meczu. Podopieczni Nielsa Frederiksena bowiem podzielili się punktami z Piastem Gliwice (0:0). Nadchodząca rywalizacja jednak zapowiada się niezwykle interesująco.

Górnik – Lech, transmisja w TV

Spotkanie Górnik Zabrze – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport.

Górnik – Lech, transmisja online

Nadchodzące starcie będzie transmitowane także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, lecz również do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Górnik – Lech, kto wygra?

Górnik – Lech, kursy bukmacherskie

Mecz między Górnikiem Zabrze a Lechem Poznań, przynajmniej na papierze, zapowiada się na wyrównany. Mimo wszystko, trochę większe szanse na zgarnięcie kompletu punktów daje się gościom, na których korzyść na pewno działa sytuacja w tabeli oraz historia bezpośrednich spotkań. Z drugiej strony gospodarze są w ostatnim czasie nieco lepiej dysponowani. Jednak jedno jest pewne – przed nami bardzo ciekawa rywalizacja.

Górnik Zabrze Lech Poznań 3.50 3.50 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2024 22:12 .

Kiedy odbędzie się mecz Górnik – Lech? Spotkanie odbędzie się już w piątek, 6 grudnia, o godzinie 20:30.

