Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.11.2024)

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Reklama

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Zespół Górnika Zabrze podejmie przed własną publicznością drużynę Jagiellonii Białystok w ramach 14. kolejki PKO Ekstraklasy. “Duma Podlasia” pozostaje niepokonana od sześciu spotkań i zajmuje miejsce na ligowym podium. W poprzedniej kolejce ekipa prowadzona przez Adriana Siemieńca pewnie pokonała Koronę Kielce (3:1). Tymczasem podopieczni Jana Urbana wygrali dwa mecze z rzędu, a w ubiegłej serii gier ograli Widzew (2:0) w Łodzi. Sprawdź typy na mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Niedzielna potyczka miedzy Górnikiem a Jagiellonią będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Piotr Glamowski i Kamil Kosowski.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: stream online

Spotkanie będzie też można śledzić za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Przy okazji otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów. Z oferty można skorzystać, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: sonda

Kto wygra mecz? Górnik Zabrze 0% Remis 0% Jagiellonia Białystok 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Górnik Zabrze

Remis

Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich faworytem niedzielnej rywalizacji w Zabrzu są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Górnika wynosi około 2.35, podczas gdy wygrana Jagiellonii Białystok została oceniona nieco wyżej, gdyż na poziomie mniej więcej 3.00. Najbardziej opłacalny wydaje się zakład na remis, z kursem oscylującym w okolicach 3.70. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok 2.32 3.70 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2024 06:02 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok? Mecz odbędzie się w niedzielę (3 listopada) o godzinie 14:45.

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok? Spotkanie będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.