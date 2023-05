GKS Katowice - Ruch: transmisja w TV i online. Na stadionie przy ulicy Bukowej rozegrany zostanie jeden z kluczowych meczów w walce o awans do Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz GKS - Ruch.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Sadlok

GKS Katowice – Ruch, gdzie obejrzeć?

Ruch Chorzów już w ten weekend może zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. Niebieskich nie mają jednak wszystkiego w swoich nogach, bowiem nawet w przypadku zwycięstwa w Katowicach będą musieli liczyć na potknięcie Wisły w niedzielnym meczu z Zagłębiem Sosnowiec.

Ruch, który jest oczywiście faworytem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu, na pewno nie będzie mógł liczyć na taryfę ulgową ze strony GieKSy. Pojedynki obu zespołów są dla nich bardzo prestiżowe i zrobią wszystko, aby spełnić oczekiwania swoich kibiców. Sprawdź nasze typy na mecz GKS – Ruch.

GKS Katowice – Ruch, transmisja na żywo w TV

Mecz 33. kolejki 1 Ligi GKS Katowice – Ruch Chorzów odbędzie się w sobotę (27 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie prowadzona na kanale Polsat Sport.

GKS Katowice – Ruch, transmisja online

Rywalizację obu drużyn będzie można oglądać również “na żywo” za pośrednictwem internetu. Niezbędne do tego jest jedna wykupienie dostępu do usługi Polsat Box Go.

GKS Katowice – Ruch, kto wygra?

Ruch jest faworytem do zwycięstwa, ale gospodarze z pewnością będą chcieli pokrzyżować mu plany. A jak Twoim zdaniem zakończy się sobotni mecz?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u Katowice 43% remisem 5% wygraną Ruch 52% 774 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną GKS-u Katowice

remisem

wygraną Ruch

GKS Katowice – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces w sobotnim meczu dają drużynie Wisły, choć nie odbierają również szans na sukces gospodarzom.

GKS Katowice Ruch Chorzów 4.20 3.50 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:25 .

