GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.08.2024)

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

W niedzielę na stadionie w Katowicach dojdzie do interesującego starcia, w którym GKS zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Piłkarze beniamina PKO Ekstraklasy prowadzeni przez Rafała Góraka mają na swoim koncie, jak dotąd jedno zwycięstwo w tym sezonie i z pewnością będą chcieli poprawić ten dorobek przed własną publicznością. Duma Podlasia przeżywa trudniejszy okres. Drużyna Adriana Siemieńca w czwartek doznała bolesnej porażki z Ajaxem Amsterdam (1:4), co z pewnością odbiło się na morale zespołu. W nadchodzący czwartek czeka ich rewanżowe spotkanie w europejskich pucharach, jednak zanim to nastąpi, muszą skupić się na obowiązkach ligowych. W ostatnim meczu Jagiellonia przegrała na wyjeździe z Cracovią (2:4), co jeszcze bardziej skomplikowało ich sytuację w tabeli. Sprawdź kursy i typy na mecz GKS – Jagiellonia.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Spotkanie GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok będzie można śledzić na kanałach CANAL+ Family oraz CANAL+ Sport 3.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: transmisja online

Rywalizację w Katowicach na żywo będzie też można śledzić za pośrednictwem Canal+ Online. Wszystkie mecze PKO Ekstraklasy możesz oglądać na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie są również mecze Ligi Mistrzów.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy prognozują, że w nadchodzącym meczu GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kursy na wygraną Jagiellonii oscylują w granicach 2.20-2.47. Remis został wyceniony na 3.30-3.40. Z kolei wygrana GKS Katowice została oszacowana na 2.85-3.50. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Katowice – Jagiellonia Białystok? Mecz będzie dostępny na kanałach CANAL+ Family oraz CANAL+ Sport 3. Transmisja będzie tez dostępna w Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Katowice – Jagiellonia Białystok? Spotkanie w Katowicach rozpocznie się o godzinie 14:45 w niedzielę (25 sierpnia).

