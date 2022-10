PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Getafe – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ubiegły weekend Królewscy utracili fotel lidera. Teraz muszą liczyć na potknięcie Barcelony i własny triumf w małych derbach stolicy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Getafe – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt w ubiegły weekend po raz pierwszy stracił punkty w tym sezonie ligowym. Remis z Osasuną oznaczał też, że Królewscy stracili fotel lidera, a zasiadła na nim Barcelona. Już za tydzień El Clasico, więc żaden z gigantów nie może pozwolić sobie na kolejną utratę oczek.

Ale Getafe prezentuje się ostatnio całkiem nieźle. Madrytczycy wygrali dwa z ostatnich trzech meczów, a zdobywali gole w czterech kolejnych spotkaniach. Mimo tego trudno spodziewać się, by zdołali powstrzymać znacznie potężniejszych rywali zza miedzy.

Sprawdź nasze typy na mecz Getafe – Real Madryt.

Getafe – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Sobotnie derby Madrytu dostępne będą na CANAL+ Sport 2.

Getafe – Real Madryt, transmisja na żywo za darmo

Mecz na Coliseum Alfonso Perez obejrzysz za darmo za pośrednictwem bukmachera STS. By móc z tego skorzystać, musisz spełnić jedynie dwa proste warunki. Już tłumaczymy, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Almeria – Real zostanie odblokowany

Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja online

Nadchodzące derby Madrytu można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 144 złote! Za 6-miesięczny dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 240 zł, zamiast 384 zł, jak miałoby to miejsce przy zakupie miesięcznego dostępu.

6-miesięczny dostęp – 240 zł (zamiast 384 zł)

Getafe – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, to obrońcy tytułu są wielkimi faworytami nadchodzącego starcia.

Getafe Real Madryt 6.50 4.50 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 09:59 .

