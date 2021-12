PressFocus Na zdjęciu: Dani Ramirez

Garbarnia – Lech: transmisja za darmo oraz stream online. Już o godzinie 11:45 w środę rozpocznie się spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski, w którym Kolejorz zmierzy się na wyjeździe z Garbarnią Kraków. Rozgrywany o nietypowej porze mecz będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Teraz można uzyskać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do usług Polsat Box Go, za pośrednictwem której obejrzysz także środowy mecz.



Garbarnia Kraków Puchar Polski

01/12/2021 11:45

Stadion Garbarni

Lech Poznań

Mecz Lecha dzisiaj, gdzie oglądać

Środowe spotkanie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski rozegrane zostanie o nietypowej porze, bowiem pierwszy gwizdek zabrzmi jeszcze przed południem. Lech Poznań w roli zdecydowanego faworyta będzie rywalizował o ćwierćfinał z Garbarnią Kraków.

Dla drugoligowca z Krakowa, który w drodze do 1/8 finału wyeliminował między innymi Wieczystą Kraków, spotkanie z Lechem będzie wielkim wydarzeniem. Gospodarze zrobią wszystko, aby sprawić jak najwięcej problemów swojemu rywalowi, ale w Poznaniu raczej nikt nie bierze pod uwagę innego scenariusza niż awans.

Mecz rozpocznie się o godzinie 11:45. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na 1/8 finału Pucharu Polski.

Garbarnia – Lech, gdzie w TV

Spotkanie Garbarnii Kraków z Lechem Poznań, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz obejrzymy na kanale Polsat Sport.

Oglądaj mecze Pucharu Polski z kodem GOAL

Możliwość oglądania meczów Pucharu Polski, w tym środowej potyczki Garbarnii z Lechem, możemy uzyskać odbierając od Fuksiarz zakłady bukmacherskie darmowy voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w ramach usługi Polsat Box Go. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Pucharu Polski w Polsat Box Go

Garbarnia – Lech, transmisja online

Prawami do transmisji meczów Fortuna Pucharu Polski dysponuje stacja Polsat, która oglądanie swoich kanałów umożliwia również za pośrednictwem internetu. Mamy taką możliwość korzystając z usługi Polsat Box Go. Powyżej wyjaśniliśmy co zrobić, aby uzyskać darmowy 30-dniowy dostęp.

Garbarnia – Lech, kursy bukmacherskie

Środowe spotkanie w Krakowie ma murowanego faworyta do zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału. Wątpliwości co do tego nie mają między innymi bukmacherzy.

Garbarnia Kraków Lech Poznań 12.0 7.00 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1. grudnia 2021 09:56 .

