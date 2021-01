Fulham – Chelsea: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 18:30 rozegrany zostanie mecz Premier League: Fulham – Chelsea. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Fulham – Chelsea. Derby Londynu

Fulham FC z Chelsea FC zmierzą się w ramach 19. kolejki angielskiej ekstraklasy. Gospodarze przystąpią do starcia po remisie z Tottenhamem Hotspur 1:1. Z kolei zawodnicy Franka Lamparda ostatnio pokonali Morecambe 4:0 w ramach Pucharu Anglii.

Goście do tej konfrontacji podejdą w roli zdecydowanego faworyta. Niemniej ekipa ze strefy spadkowej liczyli na sprawienie niespodzianki. Dzięki czemu będzie mogła zacząć marsz w górę ligowej tabeli, której celem jest uniknięcie spadku. Zupełnie inny punkt odniesienia mają z kolei piłkarze Chelsea, którzy chcą walczyć o najwyższe cele, a przynajmniej wywalczyć miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami za każdym razem górą była drużyna z zachodniego Londynu. Zawodnicy The Blues w tych potyczkach strzelili 12 goli, tracąc zaledwie dwa. Po raz ostatni Fulham szalę zwycięstwa na swoją stronę w boju z The Blues przechyliło dawno temu, bo 19 marca 2006 roku. Zwyciężyło wówczas 1:0. Dlatego dzisiejsza potyczka zapowiada się bardzo ciekawie.

Fulham – Chelsea: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Craven Cottage będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Fulham – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Fulham – Chelsea: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Fulham FC – Chelsea FC: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.