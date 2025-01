Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Fręch – Ostapenko, gdzie obejrzeć?

Magdalena Fręch we wczesny wtorkowy poranek rozpocznie rywalizację w turnieju w Adelajdzie. Zajmująca 24. miejsce w rankingu WTA Polka w pierwszej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko. To Łotyszka przystąpi do tego meczu w roli faworytki.

Jedyny jak dotąd ich pojedynek miał miejsce w 2023 roku, w ćwierćfinale turnieju w Birmingham. Ostapenko okazała się lepsza wygrywając w trzech setach. Ich pojedynek w Australii będzie można oglądać w telewizji i online.

Fręch – Ostapenko, transmisja w TV

Mecz Fręch – Ostapenko odbędzie się we wtorek (7 stycznia) o godzinie 5:00 polskiego czasu. Transmisja w telewizji z tego spotkania będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Fręch – Ostapenko: transmisja za darmo

Rywalizację Fręch z Ostapenko można również obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp? Wyjaśniamy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Fręch – Ostapenko zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Fręch – Ostapenko, typ kibiców

