Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Fręch – Lamens, gdzie obejrzeć?

Magdalena Fręch w pierwszym swoim meczu w 2025 roku, w ramach drugiej rundy turnieju w Brisbane, zmierzy się z Suzan Lamens. Dla rozstawionej z numerem 11 Polki jest udział w tym turnieju jest jednym z etapów przygotował do występu w Australian Open.

Fręch do pojedynku z rywalką z Holandii przystąpi w roli faworytki. Będzie to także ich pierwsze starcie w historii. Do tej pory nie miały okazji spotkać się na korcie. Lamens zajmuje obecnie 87. miejsce w rankingu WTA. Spotkanie będzie można oglądać w TV i online.

Fręch – Lamens, transmisja w TV

Mecz Fręch – Lamens rozegrany zostanie 1 stycznia (środa) i ma rozpocząć się około godziny 5:00 polskiego czasu. W telewizji rywalizację będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2.

Fręch – Lamens: transmisja za darmo

Pierwsze spotkanie Magdaleny Fręch podczas turnieju w Brisbane będzie można również oglądać za darmo korzystając z usługi STS TV. Wystarczy spełnić dwa warunki, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Fręch – Lamens zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Fręch – Lamens, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Fręch

wygraną Lamens wygraną Fręch

wygraną Lamens 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Fręch – Lamens? Transmisja z meczu Fręch – Lamens będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Lamens? Spotkanie Fręch – Lamens rozegrany zostanie w środę (1 stycznia) o godzinie 5:00 polskiego czasu.

