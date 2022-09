fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Fiorentina – Juventus to pierwszy z trzech sobotnich hitów w ramach piątej kolejki Serie A. W roli faworyta do tej potyczki podejdzie Stara Dama niewykluczone, że z Arkadiuszem Milikiem w wyjściowym składzie. Fioletowi nie chcą być jednak chłopcem do bicia. W związku z tym spodziewamy się ciekawego starcia na Stadio Artemio Franchi. Tymczasem w tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję z meczu w TV i online.

Artemio Franchi, Firenze Serie A Fiorentina Juventus FC 3.15 3.25 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 12:10 .

Fiorentina – Juventus, gdzie oglądać

Juventus w środku tygodnia w pokonanym polu pozostawił Spezię (2:1). Swoje debiutanckie trafienie w koszulce Bianconerich zanotował Arkadiusz Milik. Oprócz reprezentanta Polski ponownie na listę strzelców wpisał się Dusan Vlahović. Serb ponownie jak w potyczce z Romą strzelił gola po uderzeniu z rzutu wolnego.

Fiorentina natomiast kilka dni temu była zmuszona uznać wyższość Udinese (0:1). Jednocześnie ekipa Vincenzo Italiano jest już od czterech meczów bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Fiorentina w tym czasie zaliczyła aż trzy bezbramkowe remisy.

Fiorentina – Juventus, transmisja na żywo w TV

Mecz na Stadio Artemio Franchi będzie pokazywany w polskiej telewizji sportowej. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie zacznie się o 15:00, a skomentują je Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Fiorentina – Juventus, transmisja za darmo

Dla fanów włoskiego calcio mamy dobre wieści, bo niekoniecznie trzeba wykupić abonament na programy Eleven Sports, aby śledzić mecze Serie A. Transmisje z tych rozgrywek zapewnia także bukmacher STS. Wystarczy spełnić konkretne warunki i spotkania są dostępne dla użytkownika.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Fiorentina – Juventus zostanie odblokowana.

Fiorentina – Juventus, transmisja online

Oczywiście mecz Fiorentina – Juventus można także oglądać na platformach streamingowych. Taką możliwość daje Canal+ online oraz Polsat Box Go. Spotkanie można też oglądać na dedykowanej stronie internetowej ElevenSports.pl. W każdym razie uświadamiamy, że każda z opcji wiąże się z opłatą za usługę.

Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy większe szanse na końcowy triumf dają podopiecznym Massimiliano Allegriego. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Juventusu ustalił na 2,45.

