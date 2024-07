dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Finał Euro 2024: gdzie oglądać?

W niedzielę rozegrany zostanie ostatni mecz Euro 2024. W finale na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zagrają reprezentacje Hiszpanii i Anglii. Spotkanie to będzie zwieńczeniem trwającej przez ostatni miesiąc rywalizacji na niemieckich boiskach. Celem obu drużyn jest oczywiście zwycięstwo, choć eksperci większe szanse na sukces dają Hiszpanom. Wpływ na to ma oczywiście bardzo dobra ich postawa w dotychczasowych meczach. Hiszpania w drodze do finału wyeliminowała między innymi Niemcy i Francję.

Transmisja z finałowego meczu Euro 2024 Hiszpania – Anglia będzie dostępna w otwartej telewizji oraz online. Rywalizację będzie można oglądać na antenie Telewizji Polskiej.

Finał Euro 2024: transmisja

Mecz Hiszpania – Anglia odbędzie się w niedzielę (14 lipca) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie prowadzona na kanałach TVP1 i TVP Sport. Natomiast drogą internetową mecz można oglądać na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego meczu będą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

