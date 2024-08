Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Real Madryt, gdzie oglądać?

W ramach przygotowań do nowego sezonu będziemy świadkami El Clasico, czyli pojedynku dwóch największych hiszpańskich klubów. Obie drużyny przebywają obecnie na tournee za oceanem i sprawdzą swoją formę w towarzyskim meczu rozgrywanym w ramach US Soccer Champions Tour. Chociaż nie zagrają w optymalnych składach, to na pewno będziemy świadkami emocjonującego pojedynku.

FC Barcelona w ramach tournee mierzyła się już z Manchesterem City, wygrywając po rzutach karnych. W podstawowym czasie gry padł remis 2:2. Z kolei Real Madryt w pierwszym występie za oceanem musiał uznać wyższość włoskiego Milanu (0:1). Towarzyskie El Clasico będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i online.

Barcelona – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Real Madryt rozegrany zostanie w nocy z soboty na niedzielę (3/4 sierpnia) o godzinie 1:00 polskiego czasu. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Barcelona – Real Madryt, transmisja online

Towarzyskie El Clasico można obejrzeć także online. Transmisja dostępna będzie w usłudze usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu 24h przed meczem (lub na live).

Bonus 400 zł za gola Barcelony lub Realu

W STS nie tylko obejrzysz to spotkanie, ale możesz również skorzystać z promocji, dzięki której można zgarnąć aż 400 zł bonusu. Wystarczy spełnić warunki i wytypować drużynę, która zdobędzie przynajmniej jednego gola w tym meczu. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL400. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL400. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie drużyny, która zdobędzie gola w meczu Barcelona – Real Madryt Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus 400 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Barcelona – Real Madryt: kto wygra?

Barcelona – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Pojedynek ten nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Królewskim. Kursy wskazują jednak, że sprawa wyniku jest zupełnie otwarta.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Real Madryt? Mecz FC Barcelona – Real Madryt można oglądać na kanale Eleven Sports 1 oraz w usłudze STS TV z kodem promocyjnym GOAL. O której mecz FC Barcelona – Real Madryt? Spotkanie FC Barcelona – Real Madryt rozegrane zostanie w nocy z soboty na niedzielę (3/4 sierpnia) o godzinie 1:00 polskiego czasu.

