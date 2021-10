FC Barcelona – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. El Clasico z udziałem największych hiszpańskich klubów zawsze przyciąga miliony kibiców przed ekrany telewizorów. W Polsce pojedynki Barcelony z Realem Madryt również cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mecz naturalnie będzie można obejrzeć również w Polsce. Wyjaśniamy również jak uzyskać darmowy 30-dniowy dostęp do platformy Canal+ online, za pośrednictwem której również obejrzymy niedzielny szlagier.

FC Barcelona – Real Madryt, gdzie oglądać

Nie ma wątpliwości, że obecny sezon będzie bardzo trudny dla kibiców Barcelony. Podopieczni Ronalda Koemana wygrali tylko cztery z ośmiu dotychczasowych spotkań. Nie bez wpływu na postawę i wyniki drużyny ma trudna sytuacja finansowa katalońskiego giganta, która sprawiła, że latem z klubem pożegnał się Lionel Messi. Jak będą wyglądał El Clasico bez argentyńskiej legendy Barcelony? Przekonamy się już w niedzielne popołudnie.

Real Madryt w niedzielę nie tylko będzie walczył o pokonanie swojego odwiecznego rywala, ale również o powrót na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Podopieczni Carlo Ancelottiego zrobią wszystko, aby wykorzystać bieżące problemy Barcelony i zostawić ja w tyle. Nie często się również zdarza, aby Królewscy do meczu na Camp Nou przystępowali w roli faworyta. A taka sytuacja ma miejsce właśnie teraz.

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmitowania meczów hiszpańskiej La Liga dysponują stacje Eleven Sport i Canal+. To właśnie na ich kanałach będziemy mogli “na żywo” obejrzeć niedzielne spotkanie na Camp Nou. Transmisja z meczu FC Barcelona – Real Madryt, który rozpocznie się o godzinie 16:15, będzie dostępna na kanałach Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD i Eleven Sports 1.

Oglądaj El Clasico z kodem GOAL

Bukmacher eWinner oferuje nowym klientom darmowy voucher na Canal Plus Online, w którym można obejrzeć między innymi niedzielne El Clasico: FC Barcelona – Real Madryt. Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja online

Niedzielne spotkanie Barcelony z Realem Madryt z pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć dzięki usłudze Canal+ online (wyżej piszemy o możliwości uzyskania z darmo 30-dniowego dostępu). Mecz będzie dostępny również na internetowej stronie Eleven Sports.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Barcelona w niedzielę będzie dysponowała atutem własnego boiska, ale to Realowi Madryt bukmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo.

FC Barcelona Real Madryt 2.83 3.75 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. października 2021 11:24 .

Barcelona – Real Madryt: kurs 10.00 na zwycięzcę w BETFAN

Betfan zakłady bukmacherskie przygotował niezwykle atrakcyjną ofertę na niedzielne El Clasico. Tylko teraz można postawić na zwycięstwo Barcelony lub Realu Madryt po kursie 10.00! Co trzeba zrobić? Wystarczy do niedzieli godz. 16:10 podając kod promocyjny GOALBONUS, dokonać wpłaty min. 100 złotych oraz postawić zakład pojedynczy na zwycięstwo Barcy lub Realu po kursie 10.00 na stronie promocji. Maksymalna stawka zakładu to 20 złotych.

