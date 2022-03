PressFocus Na zdjęciu: Fame MMA

Fame MMA 13: gdzie oglądać wydarzenie i ile kosztuje PPV? Kolejna edycja popularnej w Polsce gali walk freak fight czeka nas już w sobotę. Walką wieczoru będzie pojedynek Nitrozyniaka z Unboxallem. Sprawdź o której godzinie rozpocznie się gala i gdzie będzie można ją obejrzeć.

Fame MMA 13 – gdzie i kiedy się odbywa gala?

Gale Fame MMA cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. W sobotę (26 marca) odbędzie się już jej 13. edycja. Tym razem gościć ona będzie Górnym Śląsku, a konkretnie w Arena Gliwice. Kilka pojedynków zapowiada się niezwykle ciekawie, a organizatorzy przede wszystkim promują starcia Nitrozyniaka z Unboxallem, a także Popka z Normanem Parkiem. Fani z niecierpliwością czekają również na kolejny pojedynek Polaka z Ferrarim.

Fame MMA 13 – godzina rozpoczęcia gali

Start gali, która odbędzie się w sobotę (26 marca) zaplanowany jest na godzinę 20:00. Niedługo potem możemy spodziewać się pierwszego pojedynku, ale na najciekawsze starcia, w zależności od przebiegu gali, będziemy prawdopodobnie musieli poczekać do godziny 22:00.

Zobacz także: FAME MMA 13: Gdzie obstawiać? Typy i karta walk

Fame MMA 13 – ile kosztuje PPV?

Kibice chcący wykupić dostęp PPV do gali Fame MMA 13 będą mieli do wyboru dwie opcji. Pakiet podstawowym BASIC pozwala na obejrzenie gali “na żywo” w jakości 720p oraz umożliwia dostęp do transmisji gali przez 48 godzin po wydarzeniu. Cena pakietu BASIC to 27,99 zł.

Tylko pięć złotych więcej wynosi cena pakietu rozszerzonego Premium. W jego ramach transmisja “na żywo” dostępna będzie w jakości Full HD (1080p), a dostęp do transmisji gali po wydarzeniu będzie dostępny aż przez 168 godzin. To nie wszystko, bowiem posiadacze pakietu Premium będą mieli także dostęp live do transmisji z Loży Szyderców.

Fame MMA 13 – gdzie oglądać?

Transmisja gali Fame MMA 13 będzie dostępna tylko za pośrednictwem PPV. Kibice mają jednak kilka możliwości wykupienia dostępu do niej. Mogą to uczynić na stronie organizatora – famemma.tv, ale także dzięki współpracy z Polsatem poprzez usługę Polsat Box Go. To jedyne legalne możliwości obejrzenia sobotniej gali “na żywo”.

Fame MMA 13 – gdzie typować?

Bukmacherem, który posiada wyłączność na oferowanie zakładów dotyczących gali Fame MMA 13 jest Betclic. Tylko w ofercie tego bukmachera znajdziecie kursy na wszystkie walki. Teraz możesz odebrać zakład bez ryzyka 200 zł, który możesz wykorzystać na zakłady z oferty na Fame MMA 13. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.