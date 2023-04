PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Buczkowski

Falubaz – Polonia, gdzie oglądać?

W niedzielne popołudnie czeka nas hit 1. ligi żużlowej, w którym zmierzą się dwaj faworyci do awansu do Ekstraligi. Enea Falubaz Zielona Góra na własnym torze podejmować będzie Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Obie drużyny dwukrotnie wyjeżdżały w tym sezonie na tor i zainkasowały komplet punktów.

Falubaz oba zwycięstwa odniósł w wyjazdowych pojedynkach. Najpierw pokonał 52:38 ROW Rybnik, a następnie nie dał szans Zdunkowi Wybrzeże Gdańsk (53:37). Z kolei Polonia do tej pory rywalizowała tylko na własnym torze pokonując H. Skrzydlewska Orzeł Łódź (49:41) i ROW Rybnik (53:37).

Niedzielne spotkanie Falubaz – Polonia będzie można oglądać będzie zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Falubaz – Polonia Bydgoszcz, transmisja w TV

Spotkanie Falubaz Zielona Góra – Polonia Bydgoszcz odbędzie się w niedzielę (30 kwietnia) o godzinie 14:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 5.

Falubaz – Polonia Bydgoszcz, transmisja online

Niedzielny hit będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie i zaoszczędzić 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na półroczny dostęp do pakietu CANAL+ miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł.

Falubaz – Polonia, kto wygra?

