fot. Imago / Mark Cosgrove / News Images Na zdjęciu: Mikel Arteta

Everton – Arsenal, gdzie oglądać

Everton w niedzielnej batalii będzie gospodarzem starcia przeciwko jednemu z pretendentów do mistrzostwa Premier League. The Toffees podejdą do potyczki po zremisowanym starciu z Sheffield United (1:1). Sean Dyche jednocześnie ma zamiar podnieść swoje notowania, chcąc zacząć z drużyną marsz w górę tabeli.

Arsenal to natomiast ekipa, legitymująca się bilansem 10 punktów. Londyńczycy jednocześnie tracą do lidera Manchesteru City pięć oczek. Przed reprezentacyjną przerwą ekipa z Emirates Stadium pokonała Manchester United (3:1).

Everton – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie piątej kolejki ligi angielskiej będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Spotkanie odbędzie się na antenie CANAL+ Sport. Mecz zacznie się o 17:30 i skomentują go Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Everton – Arsenal, transmisja online

Konfrontację na Goodison Park możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 40 złotych! Tym samym w skali 6-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 204 złote.

1-miesięczny dostęp – 40 zł (przy wykupieniu półrocznego abonamentu)

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Everton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do wygranej są goście. Kurs na zwycięstwo Arsenalu wynosi 1.53. Z kolei opcja z ewentualną wygraną Evertonu została oszacowana na 6.20.

