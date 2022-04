fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelona

Eintracht – Barcelona: gdzie obejrzeć? Niemiecko-hiszpańska potyczka w ramach 1/4 finału Ligi Europy zapowiada się bardzo interesująco w czwartkowy wieczór. Sprawdź, gdzie można śledzić starcie ekipy z Bundesligi z Katalończykami online.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, gdzie obejrzeć

Eintracht – Barcelona to bez wątpienia jedna z ciekawszych par w ramach 1/4 finału Ligi Europy. Niemiecki team przystąpi do potyczki, mając na swoim koncie cztery z rzędu remisy. Katalończycy z kolei w czterech ostatnich bojach za każdym razem wygrywali, pozostawiając w pokonanym polu przede wszystkim Real Madryt (4:0), czy Sevillę (1:0).

Eintracht nigdy w historii europejskich pucharów nie grał z Barceloną. Niemniej drużyna z Frankfurtu osiem razy mierzyła się z hiszpańskimi drużynami, wygrywając z nimi aż pięć razy. Dwa starcia zremisowała i jedno przegrała. Z kolei Blaugrana z niemieckimi zespołami rywalizowała 64 razy, notując w nich 34 zwycięstwa, 13 remisów i 17 porażek.

Czwartkowy starcie ćwierćfinałowe Ligi Europy zacznie się o 21:00.

Oglądaj mecz Eintracht – Barcelona w Viaplay

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, transmisja na żywo w TV

Transmisja z czwartkowego spotkania er Frankfurcie nie będzie dostępna w telewizji linearnej. Wpływ na to ma fakt, że prawa telewizyjne do meczów Ligi Europy nabyło konsorcjum NENT Group, do którego należy platforma Viaplay.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, transmisja online

Starcie Eintracht – Barcelona będzie można śledzić w internecie. Mecz będzie dostępny na platformie Viaplay, która jest dostępna zarówno z poziomu dedykowanej strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android lub iOS. Spotkanie skomentują Rafał Wolski i Radosław Przybysz.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto będzie górą w czwartkowej batalii. Zdecydowanie mniej można zyskać, jeśli górą będzie FC Barcelona. Kurs na wygraną Katalończyków u legalnych bukmacherów wynosi 1,69-1,70.

