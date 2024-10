Eintrach Frankfurt - Bayern Monachium: gdzie oglądać mecz Bundesligi? Spotkanie lidera z wiceliderem rozgrywek ligowych to hit 6. kolejki. Sprawdź gdzie oglądać mecz Eintracht - Bayern.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Eintracht – Bayern: gdzie oglądać?

Niedziela z Bundesligą to przede wszystkim git 6. kolejki, czyli mecz Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium. Obie drużyny dzieli w tabeli tylko jeden punkt. Przed rozpoczęciem spotkania to Bawarczycy są liderem rozgrywek. Czy po dziewięćdziesięciu minutach rywalizacji podopieczni Vincenta Kompany’ego utrzymają fotel lidera? Sprawdź typy na mecz Eintracht – Bayern.

Eintracht – Bayern: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Eintracht – Bayern: transmisja online

Hit 6. kolejki Bundesligi pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a Bayernem Monachium będzie można oglądać w internecie. Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek meczu o godzinie 17:30. Spotkanie można również śledzić w usłudze STS TV.

Eintracht – Bayern: kto wygra?

Kto wygra mecz? Eintracht Frankfurt 0% Remis 0% Bayern Monachium 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Eintracht Frankfurt

Remis

Bayern Monachium

Eintracht – Bayern: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium będzie faworytem meczu z Eintrachtem Frankfurt, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Na zwycięstwo gospodarzy ustalono współczynnik ok. 5.60, zaś wygraną gości można zagrać z kursem ok. 1.53.

Eintracht Frankfurt Bayern Monachium 5.60 4.90 1.54 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2024 06:49 .

Gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium? Spotkanie będzie dostępne w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium? Mecz odbędzie się w niedzielę (6 października) o godzinie 17:30.

