Pixsell/Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

To może być bardzo ciekawe spotkanie 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Do zawsze gorącego Kotła Bałkańskiego przyjedzie Borussia Dortmund. Oba zespoły są nastawione na ofensywną grę, ale to goście są zdecydowanymi faworytami i trudno się dziwić.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund: transmisja TV

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 3. Początek rywalizacji w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 21:00.

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund: stream online

Drogą internetową spotkanie możesz obejrzeć w usłudze CANAL+ online, do której dostęp możesz uzyskać odbierając do Fortuny voucher na 30 dni dostępu do pakietu Super Sport. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby zgarnąć kod.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Możesz również sam wykupić dostęp do usługi CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować.

Bonus 400 zł za typ na zwycięzcę meczu Dinamo – Dortmund

Przy okazji meczu Dinamo – Borussia można skorzystać z oferty Superbet i postawić zakład na jego zwycięzcę po kursie 200. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL, akceptując przy tym zgody marketingowe Dokonaj wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Dinamo – Dortmund Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz od Superbet bonus 400 zł

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund: kto wygra?

Kto wygra mecz? Dinamo Zagrzeb

Remis

Borussia Dortmund Dinamo Zagrzeb

Remis

Borussia Dortmund 0 Votes

Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund? Mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 3 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund? Początek rywalizacji w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.