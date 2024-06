Dania – Anglia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Podopieczni Garetha Southgate'a już dzisiaj mogą zapewnić sobie awans do fazy pucharowej.

Dania – Anglia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Danii dzisiejszego wieczoru na Deutsche Bank Park we Frankfurcie zmierzy się z Anglią w meczu 2. kolejki fazy grupowej Euro 2024. Sytuacja w tabeli grupy C układa się w ten sposób, że Synowie Albionu podobnie jak Niemcy już teraz mogą zapewnić sobie awans do 1/8 finału mistrzostw Europy. Jude Bellingham i spółka potrzebują jednak zwycięstwa nad Duńczykami. Sprawdź nasze typy na spotkanie Dania – Anglia.

Dania – Anglia, transmisja w TV

Pojedynek Duńczyków z Anglika obejrzysz w tradycyjnej telewizji. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą bowiem kanały TVP 2 oraz TVP Sport. Za mikrofonem usiądą Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Dania – Anglia, transmisja online

Przypomnijmy, że wszystkie mecze mistrzostw Europy 2024 można śledzić również za pośrednictwem strony internetowej TVPSPORT.PL, a także aplikacji mobilnej TVP Sport.

Dania – Anglia, sonda

Dania – Anglia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania są Synowie Albionu, których uważa się również za pretendenta do tytułu mistrza Europy. Kurs na wygraną Danii wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo Anglii to mniej więcej 1.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50.

Dania Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2024 02:14 .

Gdzie obejrzeć mecz Dania – Anglia? Spotkanie dostępne będzie na kanałach telewizyjnych TVP 2 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Dania – Anglia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (20 czerwca) o godzinie 18:00.

