PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Crystal Palace – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Graham Potter do tej pory miał okazję poprowadzić Chelsea jedynie w meczu z Red Bull Sazlburg i nie był to debiut marzeń. W sobotę poprowadzi The Blues w pierrwszym meczu w Premier League, a grać przyjdzie im na trudnym terenie.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Chelsea 4.05 3.60 1.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2022 07:31 .

Crystal Palace – Chelsea, gdzie oglądać

Crystal Palace nie prezentuje się tak dobrze jak w ubiegłym sezonie, a pozycja Patricka Vieiry powoli staje się kwestionowana. Orły zajmują dopiero 16 miejsce w lidze i mogą pochwalić się tylko jednym zwycięstwem, przeciwko Aston Villi. Porażki zanotowali jednak tylko przeciwko klubom z BIG Six – Arsenalowi i Manchesterowi City. Punkty potrzebne są jednak od zaraz, nawet w starciach z najsilniejszymi rywalami.

Graham Potter z powodu przeniesienia ostatniej kolejki Premier League nie miał okazji jeszcze sprawdzić się jako trener Chelsea. Debiut w spotkaniu Ligi Mistrzów z Red Bull Salzburg nie wyszedł tak jakby tego chciał. Mimo to zarząd ufa, że wybrał właściwego człowieka na właściwe miejsce. Anglik jak każdy trener będzie potrzebował czasu, żeby na spokojnie wcielać w życie swoje pomysły taktyczne.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Crystal Palace – Chelsea.

Crystal Palace – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie Premier League niestety nie będzie dostępne w polskiej telewizji naziemnej.

Crystal Palace – Chelsea, transmisja online

Spotkanie Crystal Palace – Chelsea obejrzycie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdźcie na stronę viaplay.pl i wykupcie odpowiedni abonament. Wówczas będziecie mogli bez przeszkód cieszyć się tym widowiskiem.

Crystal Palace – Chelsea, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego meczu w oczach bukmacherów jest Chelsea Londyn. Ma to związek z historią bezpośrednich spotkań między tymi drużynami.

Crystal Palace Chelsea 4.05 3.60 1.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2022 07:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin