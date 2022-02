PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Crystal Palace – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ramach 26. kolejki czekają nas derby Londynu. W nich miejscowe Orły podejmą u siebie świeżo koronowanych mistrzów świata – The Blues. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Crystal Palace – Chelsea FC, gdzie oglądać

Crystal Palace będzie liczyć na przełamanie w nadchodzących derbach. Orły nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w Premier League w 2022 roku. Ostatnich pięć ligowych meczów w ich wykonaniu to trzy remisy i dwie porażki. A przed nimi rywal grający w najcięższej wadze.

Chelsea może być z siebie dumna. Nie bez trudów, ale The Blues wygrali Klubowe Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w swojej historii. Teraz muszą jednak wrócić na ligową ziemię, a tam sytuacja nie jest wymarzona. Londyńczycy tracą do liderującego Manchesteru City aż szesnaście punktów, a do drugiego Liverpoolu siedem. To spora strata na tym etapie sezonu. Jeżeli Thomas Tuchel poważnie chce jednak nabruździć Obywatelom, a przy tym nie stracić miejsca w czołowej czwórce, musi podtrzymać swoją drużynę na zwycięskiej drodze.

Crystal Palace – Chelsea FC, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w ramach 26. kolejki Premier League obejrzysz na Canal+ Now. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Crystal Palace – Chelsea FC, transmisja za darmo

Crystal Palace – Chelsea FC, transmisja online

Canal+ umożliwia również oglądanie spotkań angielskiej ekstraklasy w internecie.

Crystal Palace – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Chelsea właśnie została mistrzem świata, za to Crystal Palace nie jest w stanie wygrać w lidze od grudnia. Naturalne, że bukmacherzy upatrują w The Blues wyraźnych faworytów.

Crystal Palace Chelsea 5.50 3.88 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2022 09:16 .

