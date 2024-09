Cracovia - Pogoń to drugi sobotni mecz ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie w Krakowie będzie można obejrzeć w internecie oraz w telewizji o godzinie 17:30.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Pogoń, gdzie oglądać mecz?

Po reprezentacyjnej przerwie w sobotni wieczór do ligowego grania wrócą Cracovia i Pogoń Szczecin. Po rozegraniu siedmiu ligowych kolejek każda z drużyn ma na swoim koncie po 13 punktów. Do lidera tracą na dzisiaj trzy oczka.

Zespół Dawida Kroczka przystąpi do rywalizacji po przegranej z Radomiakiem (1:2). Z kolei Portowcy mają za sobą cenne zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław (5:3). Cracovia z Pogonią zmierzy się po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas górą byli szczecinianie (3:1).

Cracovia – Pogoń, transmisja w TV

Sobotni mecz z udziałem Cracovii i Pogoni Szczecin będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane od godziny 17:30 na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski.

Cracovia – Pogoń, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Cracovia – Pogoń: kto wygra?

Cracovia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Pogoni kształtuje się w wysokości 2.41. Z kolei ewentualna wygrana Cracovii została wyceniona na 3.00. Remis oszacowano z kolei na 3.50 i to najmniej prawdopodobna opcja według bukmacherów.

Cracovia Pogoń Szczecin 3.00 3.60 2.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 10:59 .

