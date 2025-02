Como - Juventus: Transmisja w TV i online. W piątek dojdzie do spotkania, w którym Stara Dama zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem Serie A. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Como - Juventus.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Federico Gatti

Como – Juventus, gdzie oglądać?

W najbliższy piątek odbędzie się jedno spotkanie w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Como przed własną publicznością podejmie Juventus. Beniaminek przystąpi do tej rywalizacji w złych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu przegrał z Bologną (0:2).

Juventus natomiast w poprzedniej kolejce wreszcie przełamał swoją niemoc. Podopieczni Thiago Motty bowiem odnieśli okazałe zwycięstwo nad Empoli (4:1). Nadchodząca rywalizacja ma faworyta, jakim jest Stara Dama. Jednak nie można skreślać Como.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Como – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Como – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 2.

Como – Juventus, transmisja online

Transmisję z nadchodzącego mecz znajdziesz również w internecie. To spotkanie będzie dostępne na platformach streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Como – Juventus zostanie odblokowany.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Como – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Como

remisem

wygraną Juventusu wygraną Como 50%

remisem 0%

wygraną Juventusu 50% 2+ Votes

Como – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem piątkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.07. W przypadku zwycięstwo Como natomiast sięga nawet 3.80.

Como Juventus FC 3.80 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lutego 2025 08:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Como – Juventus? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 2. Ponadto mecz możesz również obejrzeć na elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Como – Juventus? Mecz odbędzie się już w piątek, 7 lutego, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.