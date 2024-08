Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Ernest Terpiłowski

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa: gdzie oglądać?

Jednym z trzech piątkowych spotkań 8. już kolejki Betclic 1. ligi będzie starcie Chrobrego Głogów z Polonią Warszawa. Oba te zespoły na starcie nowych rozgrywek zawodzą i znajdują się na dnie ligowej rzeczywistości. Dla jednych będzie to więc możliwość na odskoczenie od strefy spadkowej, a dla drugich na wydostanie się z niej. Kto okaże się tego wieczora lepszy na Dolnym Śląsku? Sprawdź nasze typy, kursy oraz przewidywania.

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa: transmisja TV

Mecz ten nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji linearnej. Pozostaje jednie opcja w internecie lub też na stadionie w Głogowie.

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa: stream online

Mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa: kto wygra?

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty. To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, co znajduje odzwierciedlenie w kursach. Są one zbliżone jeśli chodzi o zwycięstwo Chrobrego oraz Polonii. Remis to z kolei 3.30.

Chrobry Głogów Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 07:58 .

Kiedy odbędzie się mecz Chrobry Głogów – Polonia Warszawa? Mecz odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Chrobry Głogów – Polonia Warszawa? Mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej i w usłudze Betclic TV.

