PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Chojniczanka – Wisła Kraków: transmisja TV i online. Jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 12. kolejki 1 Ligi rozegrane zostanie w piątkowy wieczór w Chojnicach. Obie drużyny zagrają w nim o przełamanie. Sprawdź jak obejrzeć mecz Chojniczanka – Wisła za darmo.

Chojniczanka – Wisła Kraków, gdzie obejrzeć

Kibice obu drużyn liczą na to, że przerwa na mecze reprezentacji wpłynie na nie pozytywnie. Chojniczanka i Wisła ostatnich tygodni nie mogły bowiem zaliczyć do udanych. Pierwsi nie wygrali żadnego z trzech ostatnich meczów, natomiast w przypadku drugich seria bez wygranej trwa już cztery spotkania.

Do piątkowego pojedynku w Chojnicach obie jedenastki przystąpią z nadzieją na przełamanie. Na papierze faworytem jest Wisła, która wydaje się dysponować znacznie mocniejszym składem, ale gospodarze będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. Jest to istotny element biorąc pod uwagę fakt, że Biała Gwiazda przegrała trzy ostatnie ligowe mecze na wyjeździe.

Do tej pory obie drużyny miały okazję rywalizować tylko raz, w meczu rozgrywanym w ramach Pucharu Polski. Górą była wówczas Wisła. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Chojniczanka – Wisła.

Chojniczanka – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Mecze z udziałem Wisły Kraków od początku sezonu są stałym punktem w ramówce stacji Polsat. Piątkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie transmitowane na kanale Polsat Sport. Transmisja będzie również dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której dostęp można teraz uzyskać zupełnie za darmo. Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

Chojniczanka – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Usługa Polsat Box Go umożliwia obejrzenie “na żywo” wszystkich spotkań na pierwszoligowych boiskach. Wyjątkiem nie jest piątkowy mecz Chojniczanki z Wisłą. Teraz dostęp do tej usługi można uzyskać na 30 dni zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z ciekawej oferty Fuksiarza. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Chojniczanka – Wisła Kraków, transmisja online

Mecz Chojniczanka – Wisła Kraków online będzie można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz informacje jak uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo na cały miesiąc.

Chojniczanka – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów w roli faworyta na boisko w piątkowy wieczór wybiegną podopieczni Jerzego Brzęczka. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy oscylują obecnie w granicy 2.00.

Chojniczanka Wisła Kraków 3.85 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 12:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin