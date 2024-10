Pressfocus Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Chelsea – Newcastle United, gdzie oglądać?

Chelsea daleko do bycia liderem tabeli Premier League. O poczynaniach piłkarzy The Blues można jednak napisać wiele dobrego i to mimo ostatniej porażki z Liverpoolem, po której londyńczycy chcą zrehabilitować się w lidze. Rywalem będzie aspirujące do angielskiej czołówki Newcastle. Zespół ten jest jednak w kryzysie formy, gdyż na komplet punktów w Premier League czeka od 15 września.

Mecz Chelsea – Newcastle United rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:00.

Chelsea – Newcastle United, transmisja TV

Spotkanie to nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Zmagania piłkarzy z Londynu i Newcastle będzie można śledzić wyłącznie w internecie.

Chelsea – Newcastle United, transmisja online

Mecz Chelsea – Newcastle United będzie można śledzić wyłącznie w platformie streamingowej Viaplay, gdzie jest dostęp do wszystkich spotkań Premier League. To starcie skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka

Chelsea – Newcastle United, kto wygra?

Chelsea – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Newcastle to aż 4.15. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.25.

Chelsea Newcastle 1.75 4.40 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2024 06:31 .

Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Newcastle United? Mecz odbędzie się w niedzielę 27 października 2024 roku o godzinie 15:00. Gdzie oglądać mecz Chelsea – Newcastle United? Mecz będzie można oglądać w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

