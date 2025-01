SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Chelsea – Morecambe: czy można oglądać?

Chelsea FC ma na swoim koncie osiem triumfów w rozgrywkach o Puchar Anglii. Podopieczni Enzo Maresci w sobotę przystąpią do kolejnej edycji tych rozgrywek. The Blues na własnym stadionie zmierzą się z Morecambe FC, które występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Gospodarze z pewnością wystąpią w mocno zmienionym składzie, względem ligowych meczów, ale nie powinno im to przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa.

Mecz Chelsea – Morecambe odbędzie się w sobotę (11 stycznia) o godzinie 16:00. Niestety kibice w Polsce nie będą mieli możliwości obejrzenia tego meczu. W naszym kraju nie są dostępne transmisje telewizyjne i online z Pucharu Anglii.

W poprzednim sezonie prawami do pokazywania meczów Pucharu Anglii dysponowała stacja Eleven Sports, ale umowa nie została przedłużona. Żadna telewizja nie zdecydowała się nabyć praw do transmisji meczów tych rozgrywek w sezonie 2024/25. Transmisji nie są również dostępne za pośrednictwem internetu na żadnej platformie streamingowej.