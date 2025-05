Chelsea - Liverpool to mecz 35. kolejki Premier League. Batalia z udziałem The Blues i świeżo upieczonego mistrza Anglii zapowiada się ciekawie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea – Liverpool: gdzie oglądać?

Chelsea to ekipa, która w tej kampanii cały czas liczy się w grze o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. The Blues podejdą do potyczki po zwycięstwach z Djurgarden (4:1) i Evertonem (1:0). Ogólnie londyńczycy mogą pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami.

Liverpool to natomiast świeżo upieczony mistrz Anglii. The Reds zapewnili sobie tytuł po wygranej z Tottenhamem Hotspur (5:1). Ogólnie zatem ekipa z Anfield Road ma tylko jedną porażkę w ostatnich pięciu spotkaniach.

Chelsea – Liverpool: transmisja TV

Niedzielna potyczka nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana tylko w internecie.

Chelsea – Liverpool: transmisja online

Potyczka na Stamford Bridge będzie do obejrzenia również w internecie. Dostęp do transmisji ze spotkania będzie dostępny na platformie streamingowej Viaplay. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV. Starcie skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Chelsea – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chelsea

wygraną Liverpoolu

remisem wygraną Chelsea 50%

wygraną Liverpoolu 33%

remisem 17% 6+ Votes

Chelsea – Liverpool: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że gospodarze są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Typ na wygraną Arsenalu kształtuje się w wysokości 1.38.

Arsenal Crystal Palace 1.40 4.80 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2025 20:56 .

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Liverpool? Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Liverpool? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (4 maja) o godzinie 17:30.

